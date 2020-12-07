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وزيري دفاع ليبيا وايطاليا يبحثان التعاون العسكري
    انسامد - 7 ديسمبر - كانون الاول - ناقش وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور (صلاح الدين النمروش ) في اجتماع عقده مع وزير الدفاع الايطالي " لورينزو قويريني" بروما سبل تفعيل التعاون بقطاعات المؤسسة العسكرية البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود ، تنفيذا لمعاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الموقعه بين البلدين في بنغازي عام 2008م، وكذلك إعلان طرابلس في 21 من يناير سنة 2012م. كما تم مناقشة التعاون في مجالات التدريب والمعلومات الفنية والدعم والتطوير والصيانة وتبادل الخبرات في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية والجوية ومكافحة المخدرات والتهريب.

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