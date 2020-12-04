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مجلس النواب الإيطالي يدعو لإطلاق سراح الصيادين الصقليين.
    انسامد - 4 ديسمبر - تشرين الاول - دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، " بييرو فاسينو إلى إطلاق سراح الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ مطلع سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية. ووصف " فاسينو " في مذكرة صادرة عن مجلس النواب، مسألة إطلاق سراح الصيادين بـالعمل الإنساني والعادل ، مبينا أن المحتجزين هم أزواج وآباء يجب إعادتهم إلى أسرهم وإلى حياتهم الطبيعية. وأكد " فاسينو " على ضرورة عدم تضييع الفرصة التي تتيحها المحادثات الليبية الليبية، من أجل التوصل إلى حل سلمي وإلى الاستقرار المبتغى الذي يجمع كل الأطراف المنخرطة في الحوار، مطالبا بضرورة الارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين واحترام حقوق الإنسان.

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