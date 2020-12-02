ليبيا:انتهاء اجتماع مجلسي النواب والاعلي للدولة في طنجة

انسامد - 2 ديسمبر - كانون الاول - أكد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في البيان الختامي لاجتماعهما التشاوري الذي عقد بطنجة، عن تمكسهما "بالمِلْكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن .



وشدد المجلسان، في البيان عقب يومين من المشاورات على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية. وجدد المجلسان، في البيان الختامي التأكيد على تمسكهما ببناء الدولة المدنية، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق للقانون.



وشدد البيان على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة .



