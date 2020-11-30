الجزائر تدين لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان

انسامد - 30 نوفمبر - تشرين الثاني - ادانت الجزائر بشدة لائحة
البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر, مؤكدة ان
"مضمونها المشكوك فيه" يتلخص في "جملة من الاساءات و الاهانات ضد
الشعب الجزائري و مؤسساته و كذا الدولة الجزائرية", حسبما افاد به
بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
"اعطى البرلمان الاوروبي لنفسه الحق في ان يصدر, وفقا لاجراء يسمى
ب+المستعجل+ اقل ما يقال عنه بانه مشكوك فيه, لائحة جديدة بشأن
الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الاساءات و
الاهانات في حق الشعب الجزائري و مؤسساته و الدولة الجزائرية",
يشير البيان.
و اضاف ذات المصدر" تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب
عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الاوروبيين, في ان كل
المؤشرات تميل الى تعزيز الحوار و التعاون في كنف الهدوء و روح
المسؤولية".
"و في هذه الظروف, تكذب الجزائر مع اقصى قدر من الازدراء جملة
الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الاوروبي و التي
تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الاخيرة. كما تستنكر اللهجة
الحاقدة و التي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي ابان عن
العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الاوساط
الاوروبية للشعب الجزائري و لخياراته السيادية", حسب ذات البيان.
و تذكر الجزائر, في هذا السياق, "بأنها تقيم علاقات مع شركائها
الاوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة و الاحترام
المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر", مؤكدة انه "لا
يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة اوروبية حتى و لو كانت منتخبة في
شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة و المرفوضة".
"كان من شأن هذه الوثيقة ان تكون مثيرة للضحك لولا ما تعج به من
ادعاءات خطيرة و خبيثة و اتهامات باطلة اطلقها برلمانيون ضد
السلطات الجزائرية, تتراوح بين الاعتقال التعسفي و اعمال التعذيب
المزعوم ارتكابها ضد اعضاء من الحراك اعتقلتهم الاجهزة الامنية",
يختم البيان.