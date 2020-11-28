الاتحاد الأوروبي:«إيريني» لم تكمل تفتيش السفينة التركية

أنسامد - 28 نوفمبر / تشرين الثاني - قال الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن طواقم عملية ايريني، المعنية بمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا عبر المتوسط، لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية «روزالين» التي جرى اعتراضها الأحد الماضي.



واعترضت وحدة عسكرية ألمانية تابعة لعملية «إيريني» سفينة ترفع العلم التركي للاشتباه بأن حمولتها تحتوي على مواد تنتهك الحظر الأممي، لكن «حتى لحظة توقف عملية التفتيش لم نجد أي مادة مخالفة» .



وشدد الناطق، في تصريحات الجمعة، على أن «طواقم ايريني لم تستطع إنهاء عملية التفتيش وبالتالي لا يمكن الجزم بأن السفينة خالية من أي مواد مخالفة، رافضاً أي تكهنات بشأن حمولة السفينة الحقيقية».



وأوضح الناطق أن الوحدات التابعة لـ«إيريني» تصرفت بموجب القرار الأممي رقم 2292 والذي يحدد الإجراءات والآليات الخاصة بعمليات تفتيش السفن، ليجري بعدها إلى إرسال تقارير «سرية» لمجموعة خبراء أممية حول النتائج.



