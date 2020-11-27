إيطاليا تسجل 827 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة بكورونا

أنسامد - 27 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم / الجمعة / تسجيل 827 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، بالاضافة لتسجيل 28.352 حالة إصابة جديدة بالفيروس.



وتشكل هذه الاحصائيات ارتفاعا في الحصيلة اليومية للوفيات بالمقارنة مع أمس الخميس، حيث تم تسجيل 822 حالة وفاة، مع انخفاضها مقارنة بعدد الاصابات بكورنا أمس الذي سجل 29,003 حالة إصابة جديدة.



وتجاوز إجمالي عدد حالات الاصابة بكورونا منذ بداية تفشي الوباء في ايطاليا حاجز 1.5 مليون حالة حتى يوم الخميس.



