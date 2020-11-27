جوزيبي كونتي: مشاورات مع الخبراء حول المنحنى الوبائي
إيطاليا تسجل 827 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة بكورونا
انطلاق الملتقى التجاري الإماراتي-الإسباني لبحث شراكات جديدة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اللياقة البدنية في معرض " يسس" الفنى بين أعمال الفنان العظيم لورينزو لوتو لقاء بين الرياضة والفن أمام روائع فنان البندقية
ايطاليا-العنف ضد المرأة..بيتزا مارجريتا تنضم للحملة
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