ليبيا:سيالة يبحث مع سفير تونس اجتماعات اللجنة المشتركة

انسامد - 25 نوفمبر - تشرين الثاني - التقى وزير الخارجية الليبي المفوض محمد الطاهر سيالة بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس سفير تونس المعتمد لدى ليبيا الاسعد العجيلي رفقة القنصل العام التونسي توفيق القاسمي . وتقدم السفير التونسي لوزير الخارجية في حكومة الوفاق بدعوة من قبل نظيره التونسي لزيارة تونس من أجل التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة في القريب العاجل علما بأن الجانب الليبي قد بدأ في انعقاد جلساته على مستوى الخبراء وإبداء الرغبة الجادة من الطرفين للعمل سويا لتذليل الصعوبات التي تعرقل سير العلاقات بين البلدين. من جانبه أكد الوزير سيالة " على التعاون بين الطرفين في الاجتماعات التي ستجرى بين الخبراء للوصول باللجنة المشتركة إلى تحقيق الأهداف المرجوة مبديا رغبة الجانب الليبي في عودة التبادل التجاري بين الطرفين إلى ما كان عليه والذي وصل إلى ذروته عام 2010 بما قيمته 3.5 مليار دولار.



