المانيا:الحوار السياسي الليبي أثمر خطوات جوهرية

انسامد - 18 نوفمبر - تشرين الثاني - أكد السفير الالماني لدى ليبيا " أوليفر أوفتشا" أن المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس اتفقوا على خطوات جوهرية نحو ليبيا موحدة مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم لوضع الخطوات النهائية. وأشار " أوفتشا " في تصريحات صحفية إلى أن مسار الحوار السياسي الليبي مرهق ولكنه موحد ، مبديا إعجابه بكل الجهود التي بذلها المشاركون والمناقشات التي استمرت لمدة عشرة ايام وما انتجته هذه المناقشات من خطوات جوهرية نحو ليبيا موحدة. وأردف السفير الألماني أنه "من المهم الآن الحفاظ على الزخم لوضع الخطوات النهائية".



