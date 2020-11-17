السراج يرحب بالاتفاق على موعد انتخابات رئاسية وتشريعية

انسامد - 17 نوفمبر - تشرين الثاني - رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " بما توصل اليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس، من الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021. وأكد رئيس المجلس الرئاسي في بيان اصدره مساء اليوم الاثنين دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين ويشكل أساس مبادراته التي طرحها تباعا للخروج من الأزمة الراهنة، وكان اخرها في شهر يونيو 2019 التي نصت على عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب. وأعلن " السراج" في بيانه الذي نشرته ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية. وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن للانتخابات أملا أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية وان تسود روح التفاهم والإخاء ربوع ليبيا لنصل معا الى الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة .



