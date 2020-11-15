إنقاذ 31 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم بالقرب من لامبيدوزا

أنسامد - 15 نوفمبر / تشرين الثاني - انقلب قارب صغير على متنه حوالي ثلاثين مهاجرا منتصف الليلة الماضية على بعد حوالي أربعة أميال من جزيرة لامبيدوزا الايطالية، حيث تم انقاذ جميع الأشخاص البالغ عددهم31 اشخصا والذين كانوا على متن القارب.



عندما كانت دورية قوات الشرطة المالية تقترب من القارب لنقل المهاجرين، كان المهاجرون قد تحركوا نحو وحدة الإنقاذ، ما أدي إلى عدم توازن القارب وانقلابه.



تمكنت دورية الشرطة التي كانت على مقربة من قارب المهاجرين من إنقاذ الجميع. قبل ذلك بوقت قصير، تم انقاذ قارب يحمل 186 مهاجرا من جنسيات مختلفة والتوجه به إلى ميناء لامبيدوزا.



