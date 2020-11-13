كونتي:العام القادم سيكون عام الإصلاح الضريبي وسياسات الوظائف

أنسامد - 13 نوفمبر / تشرين الثاني - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم / الجمعة / إن عام 2021 سيكون عام الإصلاحات الضريبية وسياسات التوظيف "النشطة" الجديدة.



وأضاف خلال فاعلية نظمها الاتحاد العام للعمل الإيطالي : سيكون عام 2021 عام الإصلاح الضريبي وسياسات التوظيف النشطة، مؤكدا ضرورة التدخل فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية مثل إعانات البطالة التي أصبحت قديمة جدًا.



وقال رئيس الاتحاد العام للعمل الإيطالي ماوريتسيو لانديني: قد يكون عام خلق فرص العمل وليس عام تسريح الموظفين. وقال كونتي إن هناك حاجة إلى قانون عمل جديد للمساعدة في خلق فرص عمل جديدة.



