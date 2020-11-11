ليبيا:اجتماع لجنة السياسات واستراتيجيات الهجرةمع أمن السواحل

انسامد - 11 نوفمبر - تشرين الثاني - عقدت اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة برئاسة المستشار " محمد حموده يوم امس الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس جهاز أمن السواحل بوزاة الدفاع العميد " عبد الله تومية "، والعميد " محمد النويصري " مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية. و تناول الاجتماع مسألة تداخل الاختصاصات المسندة إلى الوزارتين في مجال المساعدة والبحث في مهام البحث والإنقاذ البحري للمهاجرين.



وخلص الإجتماع إلى عدة توصيات من أهمها توحيد الرؤى حول مهام كل جهة من الجهات المعنية بالبحث والإنقاذ. كما اتفق مسؤولوا وزارتي الدفاع والداخلية على تشكيل فريق مشترك للعمل والتباحث في توزيع المهام والإختصاصات لكل منهما وإحاطة اللجنة بما يتم الاتفاق عليه. .

