روسيا ترحب بانطلاق ملتقى الحوار الليبي بتونس

انسامد - 10 نوفمبر - تشرين الثاني - أعلنت وزارة الخارجية الروسية
ترحيبها بإنطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، داعية
المشاركين فيه إلى وضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل المصالح .
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن الحوار ضروري لإنهاء انقسام
ليبيا إلى معسكرات متحاربة و التغلب على الأزمة العسكرية والسياسية
التي طال أمدها .
وشدد بيان الخارجية الروسية على ضرورة تشكيل سلطات وطنية فعالة
جديدة قادرة على ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها ، مطالبة
المشاركين في لقاء تونس بـوضع مصالح الشعب الليبي فوق كل
الاعتبارات الحزبية والاقليمية الضيقة.