روسيا ترحب بانطلاق ملتقى الحوار الليبي بتونس

انسامد - 10 نوفمبر - تشرين الثاني - أعلنت وزارة الخارجية الروسية ترحيبها بإنطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، داعية المشاركين فيه إلى وضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل المصالح . وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن الحوار ضروري لإنهاء انقسام ليبيا إلى معسكرات متحاربة و التغلب على الأزمة العسكرية والسياسية التي طال أمدها . وشدد بيان الخارجية الروسية على ضرورة تشكيل سلطات وطنية فعالة جديدة قادرة على ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها ، مطالبة المشاركين في لقاء تونس بـوضع مصالح الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات الحزبية والاقليمية الضيقة.



