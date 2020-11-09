ايطاليا:اجتماع غرفة الطوارئ لفيروس كورونا اليوم

انسامد - 9 نوفمبر - تشرين الثاني - تعقد غرفة التحكم الخاصة بالطوارئ اجتماعها الاستثنائي مساء اليوم لمناقشة التقرير الاسبوعي المقدم من المعهد العالي للصحة حول اخر تطورات الوضع الصحي الناجم عن انتشار فيروس كورونا في ايطاليا.



من ناحية أخرى ، يشير بعض رؤساء البلديات بإصبع الاتهام لنابولي و ضرورة إعلان كامبانيا كمنطقة حمراء للأسف حيث اصبح القرار لا مفر منه ولكنه اصبح قرارا ياتي متاخرا..و يشير المسئولوناليانالوضع السريري حرج جدا في باليرمو و يشكل تحديا كبيرا الا انهحتي الان يتعامل الاطباءمعهبشكل مناسب .

