الاتحاد الأوروبي:على جميع المقاتلين الانسحاب من ليبيا

أنسامد - 29 أكتوبر / تشرين الأول -قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا سياسيًا، من خلال عملية شاملة يقودها الليبيون لاستعادة سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.



ستانو وفي تصريحات خاصة لموقع "بوابة أخبار اليوم" أمس الأربعاء أضاف: "كان هناك حراك سياسي خلال الأشهر القليلة الماضية، بدءًا من الاتفاق بين السراج ورئيس البرلمان عقيلة صالح في 21 أغسطس، واستمر هذا مؤخرًا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الممثلين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف، ونأمل أن يتحوّل ذلك إلى وقف إطلاق نار دائم".



وإستطرد: "نشجع الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم هذه الجهود بشكل لا لبس فيه، والامتناع عن التدخل في الصراع الليبي ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".



