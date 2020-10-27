وزير الخارجية التونسي:ضرورةاستعادة الحركة بمعبر رأس الجدير

انسامد - 27 اكتوبر - تشرين الاول - أكد وزير الخارجية التونسي "عثمان الجرندي" حرص بلاده على تفعيل حركة التنقل والنقل عبر معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، مشيرا الى التوصّل الى وضع بروتوكول صحي لتسهيل حركة التنقل بين البلدين عبر هذا المعبر. مشيرا الى أن المصاعب التي واجهتها حركة التنقل مؤخرا تعود الى إكراهات الوضع الصحي بعد جائحة كورونا. وأكّد "الجرندي" في تعقيبه، مساء أمس الاثنين، على مداخلات النواب في جلسة استماع لأعضاء الحكومة، أنّ " السلطات التونسية حريصة على تجاوز المسألة، وإستعادة الحركة المعهودة بين البلدين "، معلنا أنّه تمّ التوصّل مع الجانب الليبي إثر إجتماع بمقرّ الوزارة الأسبوع الماضي، إلى "وضع بروتكول صحي يضع قواعد لتمكين التونسيين والليبيين من العبور في الاتجاهين بأكثر انسيابية، مع احترام بعض القيود التي لم تعد صارمة ومعقّدة كما كانت من قبل ". و أوضح الوزير التونسي "إنّ ما شهدته حركة العبور بمعبر رأس الجدير الحدودي من عراقيل وصعوبات في الفترة الأخيرة، يعود إلى إكراهات الوضع الصحي العابر للحدود، وما تطلبه ذلك من إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا".



