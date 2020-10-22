ألمانيا ترحب بـ«الانطلاقة الناجحة» لمحادثات اللجنة العسكرية

أنسامد - 22 أكتوبر - تشرين الأول - رحبت وزارة الخارجية الألمانية بـ«الانطلاقة الناجحة» لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في جنيف.



وأشارت، في بيان اليوم الخميس، إلى النتائج الأولية التي ظهرت بعد يومين من المحادثات «التي من شأنها أن تؤدى إلى تخفيف العبء عن السكان الليبيين بشكل مباشر».



وأمس الأربعاء أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز توصل اللجنة إلى اتفاق في 6 نقاط، وهي «فتح الطرق والمعابر، واستئناف حركة الملاحة الجوية، ووضع حد لخطاب الكراهية، ومواصلة التهدئة، ودعم تبادل المحتجزين، وإعادة هيكلة حرس النفط».



