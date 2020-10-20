لومبارديا تستعد لفرض حظر تجول بسبب كورونا

أنسامد - 20 أكتوبر/ تشرين الأول - حصل اقليم لومبارديا الايطالي على الضوء الاخضر من الحكومة المركزية لفرض حظر تجول من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارًا من يوم الخميس بعد الارتفاع الحاد في حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.



ووفقا للقرار، سيتم إغلاق المراكز التجارية الكبيرة خلال عطلة نهاية الاسبوع، باستثناء متاجر المواد الغذائية.



ويعتبر اقليم لومبارديا هو أكثر المناطق الإيطالية تضررا من طوارئ فيروس كورونا. وسجل الاقليم حوالي 1700 حالة اصابة بفيروس كورونا من بين أكثر من 9300 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 سجلتها إيطاليا يوم الاثنين.



وجاء إجمالي حالات الاصابة على المستوى الوطني أقل عن الأيام السابقة، على الرغم من أن احصائيات يوم الاثنين عادة ما تكون أقل عن بقية أيام الأسبوع لأنه يتم إجراء عدد أقل من المسحات في أيام الأحد.



