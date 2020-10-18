الكاظمي يغادر إلى باريس ضمن جولة أوروبية

أنسامد- 18 أكتوبر/ تشرين الأول - غادر رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي، اليوم / الأحد / بغداد متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس ضمن جولة أوربية تشمل أيضاً برلين ولندن. ووفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية، سيعقد الكاظمي في باريس مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين حول العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الفرنسية في العراق بالإضافة الى التطورات في المنطقة.



وفي ختام زيارته إلى باريس، سيتوجه رئيس الوزراء العراقي إلى كل من برلين ولندن لإجراء محادثات مع مستشارة جمهورية المانيا الاتحادية انجيلا ميركل ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون وكبار المسؤولين في البلدين.



