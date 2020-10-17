مفوضية اللاجئين تستأنف رحلاتها فى ليبيا بعد توقف 7 أشهر

أنسامد - 17 أكتوبر / تشرين الأول - تستأنفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رحلاتها الأنسانية بعد توقف 7 أشهر بسبب مخاوف الصحة العامة المتعلقة بوباء فيروس كورونا، الذى أدى إلى تعليق الحركة الجوية فى العديد من البلدان، حيث تم خلال إجلاء 153 لاجئا وطالب لجوء من الفئات الضعيفة، من ليبيا إلى مركز آلية العبور الطارئ في النيجر.



الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالأمس هم من إريتريا والصومال والسودان وجنوب السودان، بما فى ذلك 16 عائلة و15 طفلاً دون سن 18 عاماً، كثير منهم غير مصحوبين أو منفصلين عن والديهم.



مع استمرار ارتفاع حالات فيروس كورونا فى ليبيا، حيث هناك نحو 46 ألف حالة مؤكدة فى جميع أنحاء البلاد، جاءت نتيجة اختبار جميع الركاب سلبية قبل المغادرة، كما تم توفير جلسات المشورة والتوعية حول كيفية الحفاظ على صحتهم وحمايتهم. وتخضع المجموعة الآن لحجر صحي لمدة أسبوعين في النيجر ولاختبار آخر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من 3,400 مهاجر وطالب لجوء موقوفون حالياً فى مراكز احتجاز تديرها الحكومة فى ليبيا، حيث يواجهون أوضاعاً صعبة والعديد منهم معرضون للوقوع ضحية انتهاكات جسيمة.



