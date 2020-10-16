أول رحلة طيران من طرابلس إلى بنغازي منذ أكثر من عام

أنسامد- 16 أكتوبر/ تشرين الأول - شهدت ليبيا اليوم الجمعة تسيير أول رحلة جوية مباشرة منذ أكثر من عام بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد، حسبما أفادت وسائل اعلام ليبية اليوم الجمعة.



والطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية قادمة من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وهبطت صباح اليوم في مطار بنينا الدولي في بنغازي.



وأوضحت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الليبية أن الطائرة أقلت عددا من موظفي الشركة وأعضاء فريق العمل المشكل من قبل رئيس مصلحة المطارات لتقييم جاهزية المطار الفنية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة والمنظومات والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية من انتشار كوفيد-19.



ولفتت مصلحة المطارات إلى أن هذه الزيارة تأتي تمهيدا لاستئناف رحلات جوية تجارية منتظمة بين مطاري معيتيقة وبنينا وسعيا إلى تشغيل باقي المطارات الليبية شرقا وغربا وجنوبا، مما سيساهم في تخفيف معاناة ومشقة السفر برا عن المواطن الليبي.



