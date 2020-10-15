اختتام مفاوضات الحوار الليبى بالقاهرة باتفاق على جولة ثانية

أنسامد - 15 أكتوبر / تشرين الأول - اختتم أعضاء مجلسى النواب والدولة الليبيين اجتماعاتهم فى القاهرة، مساء أمس الأول، بالاتفاق على عقد جولة ثانية من المفاوضات فى مصر، لاستكمال المناقشات بشأن الترتيبات الدستورية وإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء فى ترتيبات المرحلة الدائمة، حيث شهدت جلسات الحوار مناقشات قانونية ومقترحات بشأن إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور.



وأعرب الوفدان، فى ختام اجتماعات استمرت 3 أيام برعاية الأمم المتحدة، عن رغبتهما فى عقد جولة ثانية من المفاوضات فى القاهرة، لكى يُجرى مجلس النواب حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضى قدما فى المسار الدستورى.



واجتمع رئيس مجلس الدولة الليبى خالد المشرى، القيادى فى حزب العدالة والبناء، التابع لجماعة الإخوان، مع لجنة الحوار بالمجلس مساء أمس الأول، لمتابعة آخر المستجدّات لمسارات الحوارات المختلفة، والتشاور حول المسارات القادمة، وتم الاتفاق على أن يقدّم كل مسار تقريرًا مفصّلًا للمجلس فى جلسته المقبلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد فى تصريحات، أمس الأول، أن المساعى الجارية لإيجادِ حل جذرى للأزمةِ الليبية واستعادة الاستقرار والأمن تسير وفقَ المسار السياسى ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، بهدف تثبيت الموقفِ الحالى وفق الخطوط المعلنة، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابى.



