النائب أحمد معيتيق يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين الاول - التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي " أحمد عمر معيتيق"، ، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا " خوسيه انطونيو سابديل"، الذي استلم مهامه مؤخراً. وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، التأكيد على دعم مسار مخرجات مؤتمر برلين وما توصل إليه الاجتماع المنعقد في برلين مؤخراً، من أجل دعم المسار الدستوري وتوحيد الميزانية العامة وتأكيد العمل مع الأطراف الدولية لضمان استمرار إنتاج النفط وما اتخذ من خطوات لحزمة الإصلاحات الاقتصادية. وأكد السفير، استعداد الاتحاد الأوروبي العمل مع البلديات للإسهام في عدد من مشروعات التنمية ودعم وتوحيد الجهود بما يمكن المفوضية العليا للانتخابات للانتهاء من استحقاقاتها خلال الفترة القادمة.



