المغرب :أي تدخل خارجي في ليبيا يؤثر على شمال إفريقيا والمغرب

انسامد - 13 اكتوبر - تشرين الاول - أكد وزير الخارجية المغربي " ناصر بوريطة " أن تعليمات الملك " محمد" السادس بشأن جلسات الحوار الليبي، تتمثل بدعم الليبيين في الحوار دون فرض حلول. وقال " بوريطة " في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم إن تعليمات صاحب الجلالة الملك " محمد " السادس بشأن جلسات الحوار الليبي، واضحة وتتمثل بدعم الليبيين في الحوار دون فرض حلول، مع التأكيد على أن أي تدخل خارجي في الشأن الليبي ينعكس على شمال إفريقيا والمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لتنامي نشاط الجماعات الإرهابية، وفق وكالة الأنباء المغربية. وشدد على أن المغرب تفاعل مع رغبة الليبيين بالحوار وهم بأنفسهم من اختار الاجتماع في بوزنيقة، مشددا على أن المغرب مع الحل السلمي للملف الليبي، والتأكيد على وحدة البلاد ووقف أي تدخل أجنبي.



