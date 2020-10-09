اقليم فينيتو يسجل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد- 9 أكتوبر/ تشرين الأول - سجل اقليم فينيتو الايطالي 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليتجاوز عدد المصابين بالوباء في اقليم فينيتو 30 الف مصاب منذ بداية تفشي المرض في البلاد.



ووفقا للنشرة الصحية لاقليم فينيتو، بلغ اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد 30.504، مع ارتفاع حالات الاصابة بشكل خاص في البندقية التي سجلت 131 اصابة جديدة وتريفيزو التي سجلت 120 حالة جديدة.



وسجل اقليم فينيتو 3 حالات وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، ليصبح اجمالي عدد حالات الوفاة 2209 حالات وفاة.



