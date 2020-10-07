الجزائر تدعو الأمم المتحدة الإسراع في تعيين مبعوث خاص لليبيا

انسامد - 7 اكتوبر - تشرين الاول - دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري " صبري بوقدوم "مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى الاسراع في تعيين مبعوث خاص لليبيا والحرص على احترام قراره بخصوص حظر الأسلحة. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن " بوقادوم " قوله في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي انعقد امس الاثنين عبر تقنية التواصل المرئي " أدعو مجلس الأمن إلى الحرص على أن يُحْتَرَمَ قراره المتعلق بحظر الأسلحة كما أُعْلِنَ عنه في نتائج ندوة برلين لأن دعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة يعني أولا احترام حظر الأسلحة في ليبيا". و أبرز " بوقدوم " في السياق نفسه إن مسؤولية مجلس الأمن تكمن أيضا في الاسراع في تعيين مبعوث خاص في ليبيا. وقال وزير الخارجية الجزائري " نحن الآن بحاجة إلى تحرك مجلس الأمن وأعضاء ندوة برلين كما نحتاج كذلك إلى نتائج سريعة، مضيفا "نحن مدينون للشعب الليبي بالنجاح والسلم، إذ يجب علينا إعادة بعث المسار السياسي، فتلك هي مسؤوليتنا والجزائر تنخرط في ذلك بشدة". وجدد التأكيد أن حل الأزمة الليبية لابد أن يتأتى داخليا وبشكل يحفظ أمن ووحدة وسيادة ليبيا. كما دعا في هذا الصدد كل الليبيين إلى الالتزام بهذا الحوار، لأن إقرار السلم بين الليبيين ليس ضربا من الخيال. ولقد حان الوقت لنبرز أن المصلحة العليا لليبيا تعلو على كل اعتبار آخر. كما أشاد " بوقدوم " بإعادة فتح المنشآت النفطية جزئيا واستئناف الصادرات كمرحلة أولى لمد يد المساعدة للسكان وحاجياتهم الأساسية خلال فترة انتشار وباء كورونا.



