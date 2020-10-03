المسماري: تركيا تنقل الإرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان

أنسامد - 3 أكتوبر / تشرين الأول - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الخميس، إن تركيا تنقل إرهابيين من بلاده إلى أذربيجان، في تأكيد جديد على دور أنقرة في النزاع القائم بإقليم ناغورني كراباخ.



وأوضح المسماري في كلمة تلفزيونية، أن "تركيا تقوم الآن بنقل الإرهابيين والتكفيريين الليبيين والسوريين ومن جنسيات أخرى، من ليبيا إلى أذربيجان"، لدعم الأخيرة في معاركها ضد أرمينيا في المنطقة المتنازع عليها.



وحذرت دول عدة من لجوء تركيا إلى المرتزقة، لدعم حليفتها أذربيجان في ناغورني كراباخ، فيما أكد مسؤول عسكري أميركي بارز لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، صحة التقارير التي تحدثت عن نقل المرتزقة.



