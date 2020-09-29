الخطوط الجوية الليبية تنفي استئناف رحلاتها إلى تونس

انسامد - 29 سبتمبر - ايلول - نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، نفيا قاطعا ما تم تداوله على موقع التواصل الااجتماعي بأنها حددت مواعيد استئناف رحلاتها الى دولة تونس. وأوضحت الشركة في نفيها، أنها حتى هذه اللحظة، لا تسيّر الرحلات إلا إلى مطار اسطنبول بتركيا ذهابا وإيابا، وبالنسبة لدولة تونس لم يتم تحديد أي موعد بعد لمباشرة الرحلات إليها. وطالبت شركة الخطوط الليبية، التحرّي في دقة الأخبار المتداولة، وأخد المعلومة من مصادرها، ونوّهت أنها ستقدّم أي مستجدات حول الرحلات، عبر منصتها الوحيدة على الفيسبوك. وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، يوم أمس، إعادة فتح المجال الجوي بين ليببا وتونس اعتبار من بداية شهر أكتوبر القادم. وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك: “بعد مشاورات مع الجانب التونسي فيما يخص فتح المجال الجوي والبري تقرر فتح المجال الجوي من السلطات المختصة تدريجيا حسب البرتوكلات الصحية المعمولة بين البلدين الشقيقين اعتبار من بداية أكتوبر”. وأشارت الشركة، أن الإدارة العامة للطيران المدني التونسي قام بوضع شروط لقبول القادمين إلى تونس على الرحلات الجوية والذي سيبدا تطبيقه من اليوم الأثنين.



