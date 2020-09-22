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تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة
    انسامد - 22 سبتمبر - ايلول - وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط، صباح اليوم على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، بحضور سفراء الدول الأعضاء به.

    وقد تمت مراسم التوقيع في مقر شركة بتروجت في القاهرة.

    وتم تأسيس المنتدى مطلع عام 2019، وتضمن الإعلان التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء منظمة تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردهم الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، بهدف تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

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