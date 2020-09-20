الإيطاليون يتوجهون للتصويت فى استفتاء لتقليل حجم البرلمان

أنسامد - 20 سبتمبر/ أيلول - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أما الناخبين الإيطاليين اليوم /الأحد/ للإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن تقليل حجم البرلمان وللتصويت في الانتخابات الإقليمية التي تجرى في جميع أنحاء البلاد.



بالنسبة للاستفتاء، تمت دعوة 46.415.806 ناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في 61.622 مركز تصويت. ستفتح مراكز الاقتراع اليوم أبوابها حتى الساعة 11 مساءً، فيما يتم التصويت يوم الاثنين من الساعة 7 صباحًا حتى 3 مساءً.



وكان من المقرر عقد الانتخابات خلال شهر مايو الماضي، الا أنه تم تأجيلها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 35 ألف شخصًا في إيطاليا. وذكر موقع وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت عند الساعة 12 ظهرًا 11.07%.



