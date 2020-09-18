حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

أنسامد - 18 سبتمبر/ أيلول - أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم / الجمعة / استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا مع الحرص على عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.



وأوضح في كلمة متلفزة أن ذلك سيتم وفق "الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير".



وأشار إلى أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة انتهت بالفشل لأنها تعمل لإطالة أمد الأزمة، منوها أن المبادرات التي قدمت سابقا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.



