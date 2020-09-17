خطة التعافي للاقتصاد الايطالي امام البرلمان

انسامد - 17 سبتمبر - ايلول - أرسلت حكومة رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي إلى البرلمان وقالت إنها مستعدة لتقديم تقرير إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتوضيح ذلك.



تشير الوثيقة المكونة من 38 صفحة إن الحكومة تعتزم خفض الضرائب على الطبقات المتوسطة والعائلات وتهدف إلى مضاعفة معدل النمو في إيطاليا وجعله يتماشى مع متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 1.6٪ عبر استثمارات وبرامج وظائف جديدة.



إنه يعطي الأولوية للاستثمارات في التعليم والصحة والمجال الرقمي ويهدف أيضًا إلى جعل الاقتصاد الإيطالي أكثر ازدهارا وعدلاً.



تعتمد الموافقة على المشاريع في إطار الخطة على تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي والتكلفة.



