مرسوم لالزام السكان بارتداء القناع الطبي في مدينة ايطالية

أنسامد - 13 سبتمبر/ أيلول - وقع عمدة بلدة بولينيانو آ ماري الايطالية دومينيكو فيتو مرسومًا يلزم المواطنين بارتداء القناع الطبي في جميع أنحاء المدينة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في سوق للفواكه والخضروات، وذلك بعد تسجيل 108 حالات اصابة بفيروس كورونا حتى الوقت الراهن.



كما ينص المرسوم أيضا على أن جميع المتاجر تغلق في موعد لا يتجاوز الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.



لن تتمكن المتاجر من إعادة فتح أبوابها قبل الساعة 5 صباحًا. علاوة على ذلك، يجب على جميع الذين ينتظرون نتيجة المسحة احترام العزل الذاتي في المنزل.



