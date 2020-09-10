ليبيا: منصب محافظ البنك المركزي للبرلمان

أنسامد - 10 سبتمبر /أيلول - أعلنت قناة العربية ، في خبر عاجل لها، منذ قليل، مخرجات الحوار الليبي المنعقد في المغرب لحل الأزمة الليبية التي تتمثل في كيفية وقف إطلاق النار وحل حكومة الوفاق غير المعترف بها في ليبيا، وإخراج مليشيات ومرتزقة تركيا الذي يرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أوردغان.



وأضاف القناة، أنه تم الاتفاق على تقسيم المناصب السياسية السبع في ليبيا، بالتساوي بين المناصب السيادية.



وأوضخت القناة، أن تقسيم المناصب السياسية السبع يفتح المجال لهيكلة المجلس الرئاسي، وأن هناك ترحيبا دوليا بما تم تحقيقه بين الوفدين المتفاوضين في المغرب.



وأشارت ، إلى أنه توجد ضمانات دولية بتطبيق مخرجات الحوار الليبي في المغرب ومعاقبة المعرقلين، كما نص الحوار على أن يكون منصب محافظ البنك المركزي من حصة البرلمان والثلث المعطل لطرابلس.



