لجزائر :حظر السلاح على ليبيا يساهم في تفادي حرب الوكالة

انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - كشف وزير الخارجية الجزائري " صبري بوقادوم " اليوم عن سعي بلاده مع تونس لاستضافة حوار بين الفرقاء الليبيين .



وأوضح " بوقادوم " في تصريح صحفي، أنه سيتم إشراك دول الجوار وعلى رأسها مصر والدول المحيطة بالجنوب الليبي، فضلاً عن إيطاليا ومالطا واليونان، معربا عن رفض بلاده توريد السلاح إلى ليبيا، داعيا إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين. واعتبر " بوقادوم " أن قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح على ليبيا يساهم في تفادي حرب الوكالة التي تريد بعض الأطراف خوضها على التراب الليبي على حد قوله .



