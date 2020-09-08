القائد الأعلى للجيش يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد

انسامد - 8 سبتمبر - ايلول - قام القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج الاثنين، بتنصيب فريق أول ركن محمد الحداد رئيسا للاركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت بمقر المجلس الرئاسي. وكان القائد الأعلى اصدر قراراً في وقت سابق بترقية اللواء الحداد الىغ رتبة فريق أول ركن. وهنأ القائد الأعلى للجيش الليبي خلال الاحتفالية رئيس الاركان الجديد متمنيًا له التوفيق في مهامه، ووجه تحية تقدير واكبار لمنتسبي الجيش الليبي والقوات المساندة الذين قدموا التضحيات ومواكب الشهداء لدحر المعتدي ومن أجل بناء الدولة المدنية. وأكد القائد الأعلى على أهمية تكاتف الجهود من اجل أن تجتاز بلادنا الازمة الراهنة ويتحقق الامن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا. من جهته عبر رئيس الأركان العامة عن شكره وتقديره لثقة القائد الأعلى بشخصه، مؤكداً حرصه على العمل مع قيادات الجيش المختلفة لتطوير القدرات، وبناء جيش ليبي نظامي موحد قادر على حماية الوطن والمحافظة على استقلاله وتأمين حدوده.



