القضاء على 3 إرهابيين في حادث دهس استهدف عناصر أمن في تونس

أنسامد - 6 سبتمبر/ أيلول - أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم / الاحد / القضاء على 3 إرهابيين على خلفية حادث دهس استهدف عناصر أمن فى مدينة سوسة.



وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها عن تعرض عونا حرس وطني صباح اليوم إلى عملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي بسوسة.



وأضاف بيان الداخلية أن العملية أسفرت على مقتل أحد الأعوان في المستشفى، في حين ما يزال العون الثاني يتلقى العلاج. وعقب العملية تولت وحدات أمنية تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادلت إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة.



وقد انتقل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى موقع الحادث حيث عاين تفاصيل التدخل الأمني، كما زار المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصاب.



