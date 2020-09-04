دي مايو : يجب مراجعة أجندة إيطاليا لمرحلة ما بعد كورونا

أنسامد - 4 سبتمبر/ أيلول - صرح وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم / الجمعة / إنه يجب مراجعة أجندة إيطاليا لمرحلة ما بعد فيروس كورونا.



وأضاف دي مايو في منتدى أمبروسيتي في مدينة سيرنوبيو الايطالية : يجب تعزيز التعددية على أساس الدور المركزي للاتحاد الأوروبي، مضيفا : بالنظر إلى المستقبل، فإن حجم وتفاقم المشاكل التي يسببها الوباء يفرضان مراجعة أجندة إيطاليا من أجل دبلوماسية فعالة للتعافي.



وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم التعددية القائمة على قواعد واضحة ومشتركة ومركزية الاتحاد الأوروبي.



منتدى أمبروسيتي الذي تنظمه The European House - Ambrosetti وهي شركة استشارية هو مؤتمر اقتصادي دولي سنوي يعقد في فيلا ديستي ، في مدينة سيرنوبيو الإيطالية على ضفاف بحيرة كومو.



