البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - صوّت البرلمان التونسي، في ساعة مبكّرة بالأغلبية المطلقة، بمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي. وشهد التصويت موافقة 134 نائبا بنعم على الحكومة المقترحة، واعتراض 67 ودون تحفّظ (201 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).



يأتي ذلك بعد جلسة عامّة برلمانية خصصت لعرض حكومة المشيشي على التصويت، انطلقت صباح الثلاثاء، وتواصلت إلى ساعة مبكّرة من الأربعاء، بعد مداولات تجاوزت أربعة عشر ساعة. وتضم حكومة المشيشي التي اختارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية 25 وزيرا و3 كتّاب دولة.



