تركيا تمدد عمل سفينة استكشاف بالبحر المتوسط حتى 12 سبتمبر

انسامد - 1 سبتمبر - ايلول - قالت تركيا إن سفينتها الاستكشافية أوروتش رئيس ستجري الآن عمليات مسح زلزالي في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 12 سبتمبر الجاري، في خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر في المنطقة. وأصدرت البحرية التركية إشعارا جديدا قالت فيه إن عمل السفينة أوروتش رئيس سيستمر حتى 12 سبتمبر الحالي. وكان من المقرر سابقا أن يعمل حتى الأول من سبتمبر . وتكون عمليات المسح الزلزالي جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات. وتستكشف تركيا الموارد الهيدروكربونية أيضا في البحر الأسود حيث اكتشفت حقل غاز يحوي 320 مليار متر مكعب (11.3 تريليون قدم مكعبة).



وفي سياق منفصل، قالت تركيا أيضا إنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص حتى 11 سبتمبر أيلول. وتركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف شديد حول مطالب متعلقة بالموارد الهيدروكربونية في المنطقة. واستند الخلاف على وجهات نظر متضاربة حول امتداد الجرف القاري في المياه التي تنتشر فيها معظم الجزر اليونانية. وفي سياق منفصل، قالت تركيا أيضا إنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص حتى 11 سبتمبر الحالي .



