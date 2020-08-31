خفر السواحل الإيطالي ينقذ 450 مهاجرا قبالة ساحل لامبيدوزا.

انسامد - 31 اغسطس - اب - أفادت وكالة الأنباء إلإيطالية "أنسا" بأن خفر السواحل الإيطالي واكب قارب صيد قديما كان على متنه 450 مهاجرا، وأوصلوهم إلى شاطئ جزيرة لامبيدوزا. وأضافت الوكالة أن القارب الذي رصد قبالة لامبيدوزا كان معرضا لخطر الغرق بسبب الرياح القوية. وعقب وصول المهاجرين إلى الميناء، نزلوا في بمجموعات صغيرة وخضعوا لفحوص درجة الحرارة قبل نقلهم إلى مركز استقبال في الجزيرة يأوي حاليا حوالي 1500 شخص، وهو عدد يتجاوز سعته القصوى بكثير. ومنذ الجمعة، وصل نحو ثلاثين قاربا صغيرا إلى الجزيرة الإيطالية انطلقت غالبيتها من الساحل التونسي، وكان على متن القوارب حوالي 500 مهاجر. كما نقل خفر السواحل الإيطالي إلى لامبيدوزا السبت، 49 شخصا معظمهم من النساء والأطفال أنقذهم في المتوسط قارب "لويز ميشيل" الذي موّله فنان الشارع البريطاني "بانكسي". وقال رئيس بلدية لامبيدوزا "توتو مارتيلو" إن الجزيرة "لم تعد قادرة على التعامل مع هذا الوضع، فإما أن تتخذ الحكومة قرارات فورية أو ستعلن الجزيرة الإضراب العام".



