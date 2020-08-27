ليبيا: تأجيل العودة المدرسية إلى 31 أغسطس

انسامد - 27 اغسطس - اب - أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أمس الأربعاء، تأجيل العودة المدرسية إلى يوم الاثنين المقبل 31 أغسطس الجاري، بدلاَ يوم السبت الذي كان مقررا في السابق. وقالت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" إن تأجيل العودة المدرسية جاء بعد قرار المجلس الرئاسي الصادر أمس بشأن فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتباراَ من الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء. يشار بأن وكيل وزارة التعليم، " عادل جمعة " عقد اجتماعا موسعا أمس ضم مراقبي التعليم ببلديات منطقة طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى ،للوقوف على استعداد المؤسسات التعليمية بهذه المراقبات، لعودة الدراسة الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية فقط، بحسب الوزارة. وحضر الاجتماع الدكتورة فوزية الترهوني عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير عام مركز المناهج التعليمية، الدكتور الطاهر حبيب، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور عبد المنعم أبولائحة، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.



