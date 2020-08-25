سيالة يجتمغ مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

انسامد - 25 اغسطس - اب - استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق " محمد الطاهر سيالة " ظهر اليوم بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير الاتحاد الأوروبي " الن بوجيا ". وافادت وزارة الخارجية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على " فيسبوك " أن اللقاء بحث مرحلة عمل السفير لدى ليبيا وما قدمه من مجهودات في إطار التعاون الليبي الأوروبي. من جانبه أشاد وزير الخارجية بالعلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي متمنيا تطور هذه العلاقات بشكل أكبر وتنسيق المواقف بين الجانبين سواء في الملفات السياسية والاقتصادية أو فيما يواجهه العالم اليوم من انتشار لفيروس كورونا وطرق مجابهته والقضاء عليه .



