ماكرون يدعو السراج لزيارة باريس

أنسامد - 23 أغسطس /آب - قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم / الاحد / إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.



وأضافت حكومة الوفاق الوطني في بيان عبر صفحتها في موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي أن دعوة ماكرون تلقاها السراج الأحد في اتصال هاتفي من السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين.



وتابعت أن السراج قبل الدعوة وأكد أن ما طرحه في بيانه ويشمل وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو الانتخابات واستئناف إنتاج وتصدير النفط يحتاج تنفيذه إلى دعم من كافة الأصدقاء.



وأوضح البيان أن الاتصال الهاتفي بين السراج والسفيرة الفرنسية تناول مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، منوها أن السفيرة الفرنسية نقلت خلال الاتصال تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجددت تأييد بلادها لمبادرة السلام التي طرحها السراج في 21 أغسطس، كما نقلت دعوة الرئيس الفرنسي لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن.



