حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار

أنسامد - 21 أغسطس /آب - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم / الجمعة / وقف إطلاق نار في كافة الأراضي الليبية، ودعا إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.



وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له: انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.



وأضاف أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها.



وأضاف البيان أن رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.



كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.



