رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس اللجنةالدولية للصليب الاحمر

انسامد - 18 أغسطس - اب - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر مورير، والوفد المرافق الذي يضم الرئيس الإقليمي في إفريقيا ، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا ، ومسؤول العلاقات، وحضر الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة السيد " محمد هيثم " . ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد تناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بمدينة طرابلس سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومساهمة اللجنة الدولية في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الأزمة الراهنة. كما تعرف الوفد الزائر على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " خاصة بأماكن الهجرة غير الشرعية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث ثمن الوفد المجهودات التي قامت بها حكومة الوفاق في هذا المجال. وتابع اللقاء عمليات التنسيق بين اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الليبي ووزارة الصحة في عدد من الملفات وفي مقدمتها ملف النازحين، وإزالة الألغام ودعم البنية التحتية في الأماكن المتضررة.



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