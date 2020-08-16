فرنسا تستأنف إصدار تأشيرات سفر للبنانيين

أنسامد - 16 أغسطس /آب - أعلنت فرنسا استئناف إصدار تأشيرات سفر للبنانيين في إطار "التضامن" بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت في 4 أغسطس، وذلك بعد تعليق هذه الخدمة بسبب الأزمة الصحية في البلاد.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها : في أعقاب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، قررت فرنسا بشكل استثنائي استئناف النظر وإصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان، بدون أي قيود بخلاف الشروط المعتادة لقبول الإقامة والسماح بالعودة لدخول أراضيها.



وتابع البيان أن بادرة التضامن هذه مع الشعب اللبناني تجري من خلال أقصى احترام للمتطلبات الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 11 عاما والقادمين من لبنان سيتعين عليهم الخضوع لاختبار الإصابة بالفيروس عند وصولهم إلى فرنسا.



وفي حالة ظهور نتائج إجابية للفيروس، فإنه سيتعين على الأشخاص عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.



