ليبيا:الوضع الوبائي يتفاقم في مدينتي طرابلس ومصراتة

انسامد - 11 اغسطس - اب - - أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار، أن الوضع الوبائي في ليبيا مثلما يلاحظ الجميع في تفاقم، وخاصة في مدينتي طرابلس و مصراتة، وكذلك الجنوب، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا بمعظم المناطق بمدينة طرابلس وخاصة بلدية أبوسليم، وبلدية حي الأندلس، ومنطقة سوق الجمعة. ونقل موقع المركز عن النجار قوله : أن بلدية مصراتة بها زيادة ملحوظة في أعداد الحالات، وأن هناك زيادة في الحالات التي تحتاج لعناية طبية سواء في طرابلس أو مصراتة. وأشار النجار إلى أن هناك انتشار على مستوى المناطق في ليبيا حتى وإن كان الكثير من المناطق بها حالات متفرقة وغير متركزة بالمقارنة بطرابلس ومصراتة وبعض مناطق الجنوب، لكن الوضع الوبائي في ليبيا يعتبر متفاقم. وأكد النجار، أن مشغلات الكشف عن فيروس كورونا تم توفيرها، ومن المفترض أن نقوم بـ 10 آلاف اختبار في اليوم.



