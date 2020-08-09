البابا فرنسيس يدعو إلى التضامن الدولي مع لبنان

أنسامد - 9 أغسطس /آب - أعرب البابا فرنسيس اليوم / الأحد / عن تضامنه مع لبنان، مجدداً دعوته لمساعدة هذا البلد "بسخاء"، بعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الاسبوع الماضي.



وقال بعد صلاة الأحد من شرفته المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان : أجدد النداء من أجل تقديم "مساعدة سخية من المجتمع الدولي" إلى لبنان، داعيًا الكنيسة في لبنان لأن تكون قريبة من الشعب لأنه يعاني ويعاني كثيرًا.



وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.



