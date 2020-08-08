لبنان: 60 شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار بيروت

أنسامد - 8 أغسطس /آب - قالت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، إن 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.



ودعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يتعلق بالانفجار الدامي الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.



وقال بومبيو في بيان للخارجية الأميركية، إن الشعب اللبناني يستحق أن يقوم بالمساءلة حول الحادث، وعلى الحكومة أن تعطي الأولوية لسلامة مواطنيها.



وأضاف: "نشعر بالحزن لفقدان الأرواح في هذه المأساة المروعة التي تسببت بدمار هائل لبيروت في وقت سابق هذا الأسبوع، ونصلي للناجين وعائلاتهم ولكافة اللبنانيين خلال صراعهم في بناء حياتهم ومدينتهم مجددا".



واختتم البيان بالقول: "لا توجد دولة أكثر عطاء أو تعاطفا من الولايات المتحدة، وسنواصل دعمنا للشعب اللبناني خلال تعافيه من هذه المأساة".



من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم، الذي أودى بحياة 154 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 5 آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.



